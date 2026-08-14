Swiatek osvojila Toronto i vratila se u TOP 5

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Eibner-Pressefoto/Edward Cheung via Guliver Image Images

Poljakinja Iga Świątek osvojila je naslov na WTA turniru u Torontu svladavši u finalu sa 6:2, 6:3 drugu tenisačicu svijeta i pobjednicu Australian Opena Kazahstanku Elenu Ribakinu.

To je prvi naslov ove sezone za poljsku tenisačicu, osvajačicu četiri Grand Slam naslova, i prvo finale na turniru koji služi kao priprema za US Open.

Ribakina je u finalu djelovala iscrpeljeno s obzirom da je ostala na terenu do 1 sat ujutro kako bi pobijedila u polufinalu protiv Amerikanke Coco Gauff,

Ribakina je dvaput izgubila servis u prvom setu, tijekom kojeg je Świątek spasila dvije break lopte i preuzela kontrolu nad igrom. Prvi set obilježilo je čak 12 neprisiljenih pogrešaka 27-godišnje Ribakine, koja je imala poteškoća s čistim udaranjem loptice.

Ni pobjednica Australian Opena nije uspjela iskoristiti svoj servis kao oružje. Tijekom meča upisala je tek jedan as, a Świątek joj je ponovno oduzela servis u drugom setu i povela s 3:2. Świątek je izgubila sljedeći gem, no potom je samouvjereno osvojila iduća tri, zaključivši meč snažnim, čistim udarcem i tako prekinuvši sušu bez osvojenog naslova.

Osvajanjem naslova u Kanadi, Świątek, trenutno osma tenisačica svijeta, vratit će se među pet najboljih na ljestvici.