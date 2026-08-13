City ga doveo iz Hajduka za 6 milijuna eura, a sada potpisuje za klub iz susjedstva?

Ex-Yu lige 13. kol 202610:18 > 10:19 0 komentara
Jamie Johnston via Guliver

U ljubljanskoj Olimpiji je u posljednje vrijeme vrlo turbulentno, ali to ih ne sprečava da u klubu bace oko na jednog zanimljivog igrača.

Planet Nogomet, koji se poziva na izvore s društvenih mreža iz inozemstva, ističe da bi u Ljubljanu mogao stići Ante Palaversa (26), koji je svojedobno slovio kao jedan od najvećih talenata Hajdukove akademije.

U siječnju 2019. godine napravio je veliki transfer u Manchester City koji je isplatio 6,3 milijuna eura odštete!

Nažalost, za Građane nikad nije upisao službeni nastup, bio je na posudbama u Oostendeu, Getafeu i Kortrijku, a u ljeto 2022. godine trajno je napustio City te se preselio u redove francuskog Troyesa.

Dvije godine kasnije uslijedio je odlazak u škotski Aberdeen gdje je u 59 utakmica imao dva gola i šest asistencija.

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