Stolni tenis: Hrvatski predstavnici ostvarili najbolje plasmane u karijeri

Hrvatski stolnoteniski reprezentativci Tomislav Pucar i Lea Rakovac na novim su ljestvicama Međunarodne stolnoteniske federacije (ITTF) došli do najboljih plasmana u karijeri, što je izravna posljedica sjajnih nastupa mješovite reprezentacije na nedavno završenom Svjetskom kupu u Chengduu, gdje je Hrvatska osvojila šesto mjesto.

Pucar je za četiri mjesta popravio svoj prijašnji plasman pa je s 1067 bodova trenutno na 27. poziciji ITTF-ove ljestvice najboljih stolnotenisača svijeta. To je njegov prvi plasman u Top 30, a prije njega su se u tom društvu kao hrvatski reprezentativci našli samo Zoran Primorac (najbolji plasman drugo mjesto) i Andrej Gaćina (najbolji renking – 18. mjesto).

Na vrhu ljestvice je Kinez Wang Chuqin s 9925 bodova.

Od ostalih hrvatskih predstavnika u Top 100 je još samo Andrej Gaćina, koji je na 91. mjestu s 299 bodova. Iza njega slijede Filip Zeljko na 200. poziciji (87 bodova), Ivor Ban je 289. (39), a Frane Kojić 297. (36).

Najbolje rangirana hrvatska stolnotenisačica je Lea Rakovac koja je napredovala za sedam pozicija i sada drži 56. mjesto s 458 bodova, što je njen prvi ulazak u Top 60. Od uspostavljanja hrvatske samostalnosti to je uspjelo još samo teško dostižnoj Tamari Boroš koja je došla do 2. mjesta svjetske ljestvice i Sandri Paović, čiji je osobni vrhunac bilo 49. mjesto.

Na vrhu ljestvice stolnotenisačica je pet Kineskinja, a predvodi ih Sun Yingsha s 11.600 bodova.

Od ostalih hrvatskih stolnotenisačica Hana Arapović je na 103. mjestu s 225 bodova, Ivana Malobabić je 127. (170), Mateja Jeger Majstorović drži 155. poziciju (123), a Andrea Pavlović je 217. (65).

Lea Rakovac i Mateja Jeger Majstorović su na 34. mjestu u konkurenciji ženskih parova, a Ivor Ban i Hana Arapović su na 30. poziciji u konkurenciji mješovitih parova.