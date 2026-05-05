Hrvatski stolnotenisači doznali protivnika u osmini finala momčadskog SP-a

Podijeli :

Guliver Images

Hrvatski stolnotenisači saznali su suparnika u osmini finala momčadskog Svjetskog prvenstva koje se održava u Londonu, bit će to reprezentacija Švedske.

Hrvatska je u dramatičnom dvoboju, još u ponedjeljak, pobijedila Italiju s 3-2 u šesnaestini finala. Ključni posljednji bod za Hrvatsku je osvojio Andrej Gaćina koji je s 3-1 (10-12, 11-7, 11-5, 11-6) svladao Mattea Muttija.

Hrvatske stolnotenisačice očekivano ispale sa Svjetskog ekipnog prvenstva

Lakše od Hrvatske plasman u osminu finala je izborila vrlo kvalitetna reprezentacija Švedske koja je s maksimalnih 3-0 nadjačala Mađarsku.

Prvi je bod Švedskoj donio Truls Moregard koji je bez izgubljenog seta pobijedio Adama Szudija s 12-10, 11-5, 11-5. Potom je Anton Kallberg svladao Csabu Andrasa s 3-1 (11-7, 10-12, 11-6, 11-8), dok je posljednji, treći bod Šveđanima, donio Kristian Karlsson. On je nadjačao Davida Szantosija s 3-0 (11-7, 11-7, 13-11).

Zasad je poznato da će u osmini finala još igrati Danska – Tajvan, Kazahstan – Japan, Kina – Rumunjska i Francuska – Portugal.

Engleska čeka boljeg iz meča Brazil – Singapur, Južna Koreja pobjednika susreta Austrija – Indija, a Hong Kong boljega iz ogleda Njemačka – Slovenija.