Ovječkin došao na korak od povijesti: Fali mu još jedan gol da se pridruži legendarnom Kanađaninu

Podijeli :

AP Photo/Nick Wass via Guliver Image

Washington Capitalsi su sinoć s 4:1 porazli Ottawa Senatorse u svojoj 69. utakmici NHL-a ove sezone. U toj pobjedi ključnu ulogu je odigrao i legendarni Rus Aleksandar Ovječkin koji je zabio prvi gol na utakmici.

40-godišnji ruski hokejaš zabio je za vodstvo u devetoj minuti druge trećine te je tako trasirao put svojoj ekipi prema 76. bodu sezone.

No, osim toga, Ovječkinu je to bio 999. pogodak karijere te mu sada fali još jedan kako bi postao tek drugi igrač u povijesti koji je zabio 1000. golova u NHL karijeri. U to se računaju i utakmice regularne sezone, ali i doigravanja.

Ovječkin je lani već srušio rekord NHL-a kada je golom protiv New York Islandersa prestigao Waynea Gretzkog po broju golova u regularnoj sezoni. Legendarni Kanađanin je ujedno i taj jedini igrač koji je zabio 1000. i više golova u svojoj hokejaškoj karijeri u najjačoj ligi svijeta.