Apsolutni rekord Gretzkog je u opasnosti: Nevjerojatni Rus ne staje s pogocima

Podijeli :

Larry MacDougal via Guliver Image

U noći sa srijede na četvrtak odigrane su brojne NHL utakmice, a mnogima je u oko "upala" pobjeda Washington Capitalsa nad San Jose Sharksima. Franšiza i glavnog grada SAD-a slavila je sa 7:1, a veliku ulogu u toj pobjedi imao je legendarni Rus Aleksandar Ovečkin.

Najbolji strijelac NHL-a u povijesti regularne sezone zabio je svoj 910. gol u devetoj minuti susreta. Bio je to pogodak za 1:0, a do kraja trećine su Capitalsi uspjeli odjuriti na 4:0. Nije kod nijednog od ta tri gola sudjelovao Ovečkin, ali je na početku drugog perioda ponovno zatresao mrežu.

U igri s igračem više pokazao je svoju golgetersku sposobnost te je zabio svoj 911. gol u regularnoj sezoni. Do kraja susreta su Capitalsi zabili još dva pogotka dok su Sharksi uspjeli postići počasni gol za ublažavanje visokog poraza od 7:1.

No, vratimo se Ovečkinu. Osim što je povećao prednost na vrhu apsolutne liste strijelaca u regularnoj sezoni, smanjio je zaostatak u broju ukupnih golova (računajući i play-off). Na vrhu je Wayne Gretzky s 1.016 golova dok je Rus sada na 988. Tako je trenutačno Kanađanin u prednosti od 28 golova što Ovečkin u teoriji može srušiti i do kraja regularne sezone.

Njegovi Capitalsi su svakako u dobroj poziciji za ulazak u play-off pa bi i tamo Rus mogao doći do apsolutnog rekorda. Jedino gdje Gretzkog vjerojatno neće srušiti je broj utakmica koje su mu trebale za rekord. Kanađanin je odigrao 1.695 susreta dok je Ovečkin sada na 1.680. Tako će morati 28 golova postići u samo 15 susreta kako bi barem izjednačio Gretzkog.