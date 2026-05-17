Branitelji naslova nakon poraza od domaćina upisali prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu

Branitelji naslova svjetskog prvaka, hokejaši SAD-a u svom su drugom nastupu na ovogodišnjem SP u Zurichu ostvarili prvu pobjedu svladavši u sklopu skupine A Veliku Britaniju sa 5:1.

Paul Cotter (13:55) doveo je SAD u prednost u prvoj trećini, Nathanael Halber (28:39) je poravnao na 1:1 u situaciji s igračem više, ali da favorit ode i na drugi odmor s prednosti od jednog gola pobrinuo se Isaac Howard (37:01). U posljednjih 20 minuta su Mathieu Olivier (42:49), Declan Carlile (43:04) i Howard (56:11) drugim golom na utakmici postavili konačni rezultat.

SAD su s tri boda na četvrtom mjestu, dok je Velika Britanija posljednja bez bodova.

U prvoj nedjeljnoj utakmici u skupini B Slovačka je bila bolja od Italije s 4:1. Strijelci za Slovake bili su Marek Hrivik (13:31), Viliam Kmec (39:32), Kristian Pospišil (40:30) i Oliver Okuliar (54:13), a za Italiju Gabriel Nitz (45:03). Slovačka ima maksimalnih šest bodova, dok je Italija i dalje bez bodova.