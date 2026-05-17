Ludnica u NHL-u: Buffalo bio pred ispadanjem pa zabio osam golova i izborio sedmu utakmicu

Foto: Buffalo Sabres

U noći sa subote na nedjelju odigrana je šesta utakmica polufinala Istočne konferencije u NHL-u. Montreal Canadiensi su pred svojim navijačima tražili četvrtu pobjedu u seriji protiv Buffalo Sabresa. Iako su vodili s 3:1, Buffalo je na kraju slavio s 8:3 i izborio sedmu utakmicu.

Poveo je Buffalo već nakon 32 sekunde golom Rasmusa Dahlina, no već nakon minute i 40 bilo je 1:1 na semaforu. Za poravnanje je zabio Arber Xhekaj, Kanađanin s albansko-češkim korijenima. Njemu je to bio prvi gol u 2026. godini te tek drugi u sezoni.

Nešto manje od sedam minuta nakon njegovog gola Ivan Demidov pogodio je za 2:1, a u 11 minuti je Jake Evans zabio za 3:1. Natjeralo je to trenera Sabresa da Alexa Lyona zamijeni finskim vratarom Ukko-Pekkom Luukkonenom što mu se isplatilo jer Finac do kraja susreta nije primio gol.

Samo tri i pol minute nakon njegova uvođenja Jason Zucker zabio je za 3:2 da bi u drugoj trećini uslijedio potpuni preokret. Zach Benson je nakon 60 sekundi drugog perioda zabio za 3:3, Jack Quinn je u 11. minuti pogodio za vodstvo da bi u 13. minuti Konsta Helenius pogodio za 5:3.

Martin St. Louis svog golmana Jakuba Dobeša držao je na ledu sve dok nije primio gol za 6:3 u posljednjoj trećini. Uveo je tada Jacoba Fowlera koji je primio gol za 8:3 dok je onaj za 7:3 postignut na prazan gol dok je Montrealpokušao tražiti veliki preokret.

Ovom pobjedom Buffalo je izborio sedmu utakmicu na domaćem ledu. Taj susret igrat će se 19. svibnja s početkom u jedan sat i 30 minuta nakon ponoći.

Canadiensi ne bi trebali očajavati jer su u četvrtfinalnoj seriji Istočne konferencije već slavili u sedmoj utakmici i to na gostovanju kod Tampa Bay Lightninga.

Pobjednik ove serije ide na Carolina Hurricanese u finalu Istoka dok će se u finalu Zapadne konferencije sresti Colorado Avalanche i Vegas Golden Knights.