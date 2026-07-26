Nezaustavljivi Littler dobio 29. uzastopni meč u dugom formatu i osvojio prestižni turnir

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xChrisxSargeantx PSI-24296-0024 via Guliver Image

Luke Littler najbolji je pikadist svijeta i to pokazuje iz meča u meč na velikim turnirima. 19-godišnjak je napravio to i na PDC World Matchplayu, jednom od najvećih pikado turnira.

U nedjelju je Littler, prvi pikadist svijeta, u Blackpoolu igrao protiv Gerwyna Pricea u finalu jakog turnira te je bez većih problema Velšanina porazio s 18-9 u legovima.

Ne samo što je osvojio World Matchplay, nego je na ovom prestižnom turniru i obranio naslov. Tako sada na četiri od 10 najvećih turnira ima barem osvojene dvije titule. To je učinio na Svjetskom prvenstvu, u Premier ligi, na UK Openu i na Grand Prixu.

Osim toga, Littler je povećao niz uzastopnih pobjeda na mečevima u kojima se odigralo barem 20 legova. Taj niz krenuo je nakon poraza od Lukea Humphriesa na Svjetskom prvenstvu 2024. godine. Sada je stigao do svoje 29. uzastopne pobjede u takvom formatu te je pokazao da je nezaustavljiv.