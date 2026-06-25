Sjajni Krčmar odradio savršeni dan i došao na korak od završnice prestižnog turnira

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Boris Krčmar, najbolji hrvatski pikadist ovog tjedna nastupa u Portsmouthu na Modus Super Seriesu, jednom od najjačih pikado organizacija izvan PDC-a, krovnog tijela ovoga sporta.

Format Modus Super Seriesa je takav da u tjednom natjecanju sudjeluje 12 igrača podijeljena u tri skupine. U skupini A igraju pod navodnicima najbolji igrači te ih se nalazi šest. Iz te grupe prvi odlazi u završni dan dok se ostali natječu u grupama B i C.

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Drugoplasirani i trećeplasirani sele u grupu B koja se igra u četvrtak i petak navečer dok četvrti, peti i šesti odlaze u grupu C koja se igra u četvrtak i petak popodne. Baš u toj grupi C igra i Boris Krčmar jer je on završio na četvrtom mjestu skupine A.

Zagrebački pikadist je četvrtak otvorio tijesnom pobjedom Ashtona Browna (4-3) da bi u drugom susretu bio uvjerljiv protiv Joea Murnana (4-1). Uslijedio mu je zatim meč protiv Sebastiana Carisa, njegove mušterije iz prva tri dana, kojega je porazio s 4-1 u legovima.

U četvrtom meču dana igrao je protiv Adriana Devinea kojega je najbolji hrvatski pikadist pobijedio s 4-1 u legovima. Svoj posljednji meč dana igrao je protiv Jacka Draytona koji je bio jednako raspoložen u četvrtak kao i Krčmar. On je posljednji meč dana također dočekao s omjerom 4-0 te su obojica bila u TOP 2 što je značilo da bi, ako tako ostane u petak, izborili završnicu u subotu.

Krčmaru i Draytonu ovo je bio četvrti međusobni ogled u Portsmouthu, a do druge pobjede, ovaj put s 4-1, došao je Krčmar koji je tako prvi dana grupe C zaključio sa savršenim učinkom.