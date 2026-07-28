Preminuo je dugogodišnji sportski novinar Andrija Kuh (84)

U Zagrebu je u 84. godini, nakon duge i teške bolesti, preminuo Andrija Andro Kuh, dugogodišnji novinar Sportskih novosti, objavio je Hrvatski zbor sportskih novinara (HZSN).

Andro Kuh bio je vrstan sportski novinar, posebno cijenjen po praćenju rukometa i vaterpola, sportova kojima je posvetio velik dio svoje bogate novinarske karijere. Generacije sportaša, trenera i sportskih djelatnika poznavale su ga kao profesionalca koji je svoj posao obavljao temeljito, odgovorno i s velikim poštovanjem prema sugovornicima.

Osim novinarskog rada, mnogi će ga pamtiti i kao izvrsnog mentora koji je nesebično prenosio svoje znanje i iskustvo mlađim kolegama.

Posljednji ispraćaj Andre Kuha održat će se u srijedu, 29. srpnja u 13.05 sati u krematoriju na Mirogoju.