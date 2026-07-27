Majer otišao iz Wolfsburga, ima novi klub

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Hrvatski vezni igrač Lovro Majer (28) karijeru nastavlja u Grčkoj, u redovima atenskog AEK-a.

Grčki klub postigao je usmeni dogovor s Wolfsburgom o transferu, a vijest koju je prvi objavio novinar Fabrizio Romano kasnije su potvrdili i izvori bliski klubu.

Prema dostupnim informacijama, odšteta će iznositi više od šest milijuna eura, dok će Majer s AEK-om potpisati ugovor na četiri godine.

Majer je bio član Wolfsburga od ljeta 2023. te je do danas za njemački klub upisao 75 nastupa, postigao deset golova i dodao 11 asistencija.

Prema Transfermarktu Majer vrijedi osam milijuna eura, a u karijeri je još igrao za Lokomotivu i Dinamo. Za Hrvatsku ima 38 nastupa i devet golova.