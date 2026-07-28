LeBron James neće živjeti u Philadelphiji, na svaki trening dolazit će helikopterom

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AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver Image

LeBron James, unatoč potpisu za Philadelphia 76erse, neće preseliti u Philadelphiju. Iskusni 41-godišnji košarkaš odlučio je ostati živjeti s obitelji u New Yorku te će na treninge i utakmice putovati privatnim helikopterom, što će ga prema procjenama stajati oko milijun dolara po sezoni.

Američki mediji navode da će James ostati u svom domu na Manhattanu, odakle let do Philadelphije traje približno 45 minuta. Cijena povratnog leta privatnim helikopterom kreće se između 6.000 i 10.000 dolara, a uz 41 domaću utakmicu i brojne treninge tijekom sezone broj putovanja mogao bi premašiti stotinu.

Iako je s Philadelphijom potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan četiri milijuna dolara, riječ je tek o manjem dijelu njegovih ukupnih prihoda. Većinu zarade ostvaruje izvan parketa, kroz sponzorske ugovore, ulaganja i svoju produkcijsku kuću SpringHill, od čega godišnje uprihodi oko 80 milijuna dolara.

Zbog toga mu dodatni izdaci, poput troškova prijevoza ili većeg poreznog opterećenja koje proizlazi iz života u New Yorku umjesto u Pennsylvaniji, ne predstavljaju značajan financijski teret. Ujedno se smatra da je prihvatio veteranski minimalni ugovor kako bi Sixersi imali više prostora unutar salary capa za izgradnju momčadi oko Joela Embiida, Tyresea Maxeya i Jaylena Browna.

Presudnu ulogu u njegovoj odluci imala je obitelj. Ostankom u New Yorku izbjegava selidbu, zadržava poslovne i medijske aktivnosti na najvećem američkom tržištu te može provoditi više vremena s najbližima, što mu je u ovoj fazi karijere očito postalo važnije od praktičnosti svakodnevnog putovanja.

Sličan način života svojedobno je imao i Kobe Bryant, koji je godinama helikopterom putovao između Newport Beacha i Los Angelesa. James je sada odlučio slijediti sličan primjer, posebno u sezoni za koju mnogi vjeruju da bi mogla biti njegova posljednja u NBA ligi.