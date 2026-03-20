Maestralni Boris Krčmar razbio peterostrukog svjetskog prvaka i izborio okršaj s Lukeom Littlerom!

Podijeli :

xShanexHealeyx PSI-16544-0024 via Guliver Image

U petak navečer Boris Krčmar otvorio je treći turnir iz PDC European Tour serije.

Zagrebačkom pikadistu protivnik je bio iskusni Raymond van Barneveld koji je u svojoj karijeri pet puta osvojio Svjetsko prvenstvo, četiri puta u BDO organizaciji (sada WDF) te jednom u elitnom PDC natjecanju. Međutim, iza Barneyja su najbolji dana pa ga je Krčmar u prvom kolu belgijskog turnira porazio sa 6:1.

Otvorio je Krčmar tijesnim legom uz prednost prvog bacanja. Morao je preživjeti jednu “break-strelicu” van Barnevelda prije nego li je iz četvrtog pokušaja pogodio dvostruki sedam za 1:0. Ubrzo zatim je Zagrepčanin napravio break izlazom na 121 uz pogođeni bullseye. Uz omanje poteškoće Krčmar je potvrdio break za 3:0 i pobjeda je bila sve bliže.

Ta prednost narasla je u sljedećem legu u kojem je Nizozemac promašio četiri strelice na izlazu. Kaznio je to Krčmar pogođenim dvostrukim 19 za 4:0 i dolazak na dva lega od drugog kola. Nastavio je najbolji hrvatski pikadist s fenomenalnom igrom i u sljedećem legu čije mu je osvajanje donijelo veliko vodstvo od 5:0. Uspio je van Barneveld smanjiti na 5:1 uz “spašenu” meč-strelicu, ali Krčmar je svejedno na kraju slavio sa 6:1.

Ovom pobjedom Krčmar je izborio okršaj s aktualnim svjetskim prvakom i prvim igračem svijeta Lukeom Littlerom. Njega je 2024. Zagrepčanin uspio pobijediti na jednom od Players Championship turnira. Tada je Krčmar još uvijek bio vlasnik Tour karte dok sada to nije slučaj te se na turnire poput ovog mora plasirati okolnim putem, odnosno preko kvalifikacija za Istočnu Europu.