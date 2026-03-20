Livaković ipak ne ostaje u Dinamu? Želi ga klub s dva hrvatska igrača!

Medij piše da je Torino zainteresiran za hrvatskog reprezentativnog golmana, koji je na posudbi u Dinamu do kraja sezone, a ugovor s Fenerbahčeom ima do ljeta 2028.

Veliki Barcelonin talent ponovno se povezuje s Dinamom

Tuttosport ističe da Livaković u Torinu ima “sponzore” – Nikolu Vlašića (28) i Sandra Kulenovića (26), koji ga dobro poznaju iz reprezentacije i Dinama. Talijanski novinari vjeruju da bi upravo oni mogli utjecati da Livaković dođe u klub s 14. mjesta Serie A.

Sportski direktor Torina Gianluca Petrachi ozbiljno razmatra njegov dolazak, a nakon Dinamove moguće titule Livaković ga čeka i Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom.

Ove sezone branio je u 11 utakmica, primio 14 golova i triput sačuvao mrežu netaknutom. Jesenski dio proveo je na posudbi u Gironi, ali nije bio zadovoljan statusom, pa se vratio u Dinamo.