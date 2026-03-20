VIDEO / Hezonja predvodio Real pa na kraju ispao tragičar: Pogledajte kako je promašio šut za pobjedu u Kaunasu

Podijeli :

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja bio je najbolji igrač Real Madrida u porazu 87:85 na gostovanju kod Žalgirisa u 32. kolu Eurolige. Dubrovčanin je u izjednačenoj utakmici postigao 18 poena i uhvatio pet skokova.

Ipak, unatoč dobroj igri, na kraju je ispao tragičar. U posljednjem napadu Žalgirisa napravio je prekršaj nad Sylvainu Franciscu, koji je pogodio oba slobodna bacanja.

Nakon toga, trener Reala Sergio Scariolo pozvao je time-out, a Hezonja je samoj u završnici pokušao tricom donijeti pobjedu Realu, no nije bio precizan.

Šest kola prije kraja Real Madrid je treći s omjerom 20-12, dok je Žalgiris sedmi s 18-14.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.