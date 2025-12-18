Kenijcu kladioničar platio put na Svjetsko, sada je režirao preokret i senzaciju godine

Podijeli :

xShanexHealeyx by Guliver

Kenijski debitant priredio je senzacionalan preokret i ostvario povijesnu pobjedu na PDC Svjetskom prvenstvu

Završni dvoboj poslijepodnevnog programa na PDC Svjetskom prvenstvu na papiru je izgledao kao rutinski posao. S jedne strane stajao je Mikde de Decker, osvajač Grand Prixa, a s druge David Munyua, debitant iz Kenije. No, uslijedio je šok – Munyua je nakon zaostatka 0-2 u setovima okrenuo meč i slavio s 3-2.

U prvom setu gledali smo kvalitetan pikado, a de Decker je očekivano bio bolji te je set osvojio s 3-1 u legovima. U drugom setu razina igre Belgijanca pala je, što je Kenijac znao iskoristiti. Munyua je poveo 2-0 u legovima i imao sjajnu priliku za osvajanje seta, no tri promašene strelice na dvostrukom 20 koštale su ga vodstva. Njegov sunarodnjak i najpoznatiji kenijski pikadist Peter Wachiuri tada je očajnički reagirao, svjestan propuštene prilike. De Decker je to iskoristio, nanizao tri lega i poveo s 2-0 u setovima.

Ni nakon pauze Munyua nije posustao. Ponovno je poveo 2-0 u legovima, ali je ukupno promašio pet set-strelica, što je de Decker iskoristio za povratak na 2-2 u legovima. Ipak, Kenijac je ostao miran i napokon realizirao priliku te smanjio na 2-1 u setovima.

U četvrtom setu Munyua je preživio meč-strelice protivnika, a potom zaključio set izlazom na 38 za izjednačenje na 2-2. U odlučujućem setu oduševio je publiku izlazom na 135, a zatim dvostrukim 10 došao na leg do pobjede. Iako je bio bez prednosti početnog bacanja, uspio je realizirati meč-strelicu i izazvati erupciju oduševljenja u Aleksandrinoj palači.

Munyua je tako nestvarnim preokretom ispisao povijest kenijskog, ali i svjetskog pikada. Pobjedom 3-2 dodatno je produbio belgijsku noćnu moru na prvenstvu, jer su svi belgijski predstavnici ispali već u prvom kolu – Vandenbogaerde, Baetens, Van den Bergh, Huybrechts i de Decker.

Kenija, naime, nikada dosad nije imala svog predstavnika na najvećoj pikado pozornici. Čak ni proširenje Svjetskog prvenstva na 128 igrača nije povećalo njezine izglede, jer Afrika i dalje dobiva samo jedno mjesto. Unatoč tome, Munyua nije posustao – upisao je šest pobjeda na putu do naslova i osigurao plasman na SP.

Time je ostvario ono što prošle godine nije uspjelo njegovom sunarodnjaku Peteru Wachiuriju, koji je u dramatičnom finalu kvalifikacija poražen s 8-7 upravo od Carolissena.

Kenijac je nedavno imao problema s dolaskom na Svjetsko prvenstvo. Javio se Weekly Darts Podcastu kako bi mu oni pomogli u potrazi za sponzorima, a pikado zajednica se ubrzo podigla na noge i našla rješenje.

Na kraju je Munyua pronašao sponzora, a to će biti Andy Robson čija stranica je Andy’s Football Tips, a po samom imenu možete zaključiti da je riječ o osobi specijaliziranoj za klađenje.