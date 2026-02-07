Jelovčić je najavio oproštaj, sad se predomišlja: ‘Svi me pritišću da nastavim, razmislit ću!’

Podijeli :

Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver Images

Ako je ovo uistinu i bila posljednja utakmica Franca Jelovčića u dresu hrvatske reprezentacije, onda je bila za pamćenje.

Franco Jelovčić odigrao je baš kapetanski i zasluženo je proglašen igračem utakmice u osvajanju povijesne bronce za hrvatsku futsalsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu u Ljubljani protiv Francuske.

“Bila je uzbudljiva utakmica. Ne znam što reći. Gubili smo 1:0 pa onda vodili dva razlike i oni izjednače sedam sekundi do kraja. Bilo je nevjerojatno”, komentirao je Jelovčić za Uefu.

“Ostali smo mentalno snažni. Generalno je u raspucavanju momčad koja zabije zadnji gol u boljem stanju, ali ostali smo mirni i svi su realizirali penale. Ovo mi znači sve. Prvi put u povijesti medalja, ovo je veliki korak da budemo sve bolji i bolji.”

Presudna je u raspucavanju bila šesta serija u kojoj se dogodio i jedini promašaj, i to Francuza Tourea.

Jelovčić je zahvalio hrvatskim navijačima koji su dobrano napunili Arenu Stožice.

“Oni su nam jako pomogli. Gurali su nas do krajnjih granica. Bili smo umorni, iscrpljeni, ali svaki je igrač dao sve što je imao”, zaključio je Jelovčić.

Prije ovog turnira Franco je najavio kako će se oprostiti od reprezentacije, ali nije isključio mogućnost nastavka svoje priče.

“Ako je ovo kraj, bio je nevjerojatan. Pritišću me svi, razmislit ću o tome!”