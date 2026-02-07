Hrvatski izbornik emotivan nakon osvojene bronce: ‘Teško pronalazim riječi…’

Podijeli :

Nema riječi, jednostavno nema riječi izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović koji je vjerojatno ostario nekoliko godina tijekom utakmice za treće mjesto na Europskom prvenstvu u Ljubljani.

Na kraju je to bila drama sa sretnim završetkom, Hrvatska je nakon 5:5 poslije 40 minuta u raspucavanju sa šest metara svladala Francusku i osvojila prvu, povijesnu medalju na velikim natjecanjima. Brončanu, s ukupnih 6:5 u penalima.

Moglo se do pobjede i ranije jer je Hrvatska vodila 5:3 pa onda primila gol za 5:5 sedam sekundi prije kraja. Kad bi neki očekivali da će u raspucavanju Hrvati mentalno posrnuti, to se nije dogodilo. Svih šest hitaca pronašlo je metu, a Francuzi su pali u šestoj seriji i slavlje mnogobrojnih hrvatskih navijača u Areni Stožice moglo je početi.

Povijesni uspjeh našeg futsala, Hrvatska na Euru u Ljubljani osvojila prvu medalju!

“Teško pronalazim riječi, ali to je normalno! Ovo je povijesni rezultat za hrvatski futsal”, komentirao je izbornik Marinko Mavrović za Uefu.

“Doživjeli smo nevjerojatne stvari ovdje u Ljubljani, naši su igrači doveli ovaj sport blizu hrvatskih ljudi i to je najvažnija stvar koju smo napravili.”

Mavrović je posebno pohvalio kapetana Franca Jelovčića koji je proglašen igračem utakmice.

“Odigrao je briljantno. Dokazao je koliko je snažan nakon promašenog penala protiv Gruzije. Jako sam zahvalan što ga imam”, rekao je Mavrović.