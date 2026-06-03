Đoković je sve zbunio neobičnom odlukom, a sada ga je (indirektno) kritizirao i Fonseca

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AntonioxBorga via Guliver

Izbor Novaka Đokovića da meč trećeg kola Roland Garrosa protiv Joãoa Fonsece igra u dnevnom terminu, kada je mnogo toplije (što mu zbog 39 godina ne ide na ruku), a lopte brže (što zbog načina igre također ne ide u njegovu korist), mnoge je zbunio.

Bilo je logičnije da se taj meč igra navečer, jer i inače Đoković više voli noćne termine, ali je Nicolas Mahut, bivši broj 1 u parovima, a sada komentator na francuskoj televiziji, otkrio želju trostrukog šampiona da bolje spava. Jer kada je u prvom kolu igrao navečer, imao je problema sa snom.

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Fonseca je sinoć izgubio četvrtfinalni dvoboj protiv Jakuba Menšíka u tri seta, a na pitanje u čemu je bila razlika između ovog i meča s Đokovićem, objasnio je:

“Različiti su bili uvjeti za igru. Igrali smo pod krovom i teren je bio puno sporiji”, usporedio je.

Drugim riječima, da je meč s Đokovićem igran također navečer, s krovom ili bez njega, uvjeti bi bili sporiji i Nole bi imao više šansi. Fonseca je pobijedio Đokovića “za dlaku” i da je ovaj meč održan u drugačijim uvjetima, možda bi i ishod bio drugačiji. Brazilca karakterizira veoma brza igra i u sporijim uvjetima bi barem dio njegove oštrice bio otupljen.

Naravno, što bi bilo kad bi bilo, ostaje samo u domeni nagađanja. Uostalom, uvjeti za igru ne presude uvijek. João je sjajno iskoristio taj meč i katapultirao sebe prema teniskom vrhu, a što će dalje biti, hoće li nastaviti uspon, vidjet će se vrlo brzo.

“Za mene je od velike važnosti ovakvo iskustvo s jednog velikog turnira. Naučio sam se bolje nositi s pritiskom i još mnogo toga”, izjavio je Fonseca.

Iako je 19-godišnjak iz Rio de Janeira tenis naučio na zemlji, ne boji se trave.

“Igra je puno brža na njoj, ali sada idem na Wimbledon s puno više samopouzdanja”, najavljuje idući izazov. “Ja volim igrati na travi, iako sezona kratko traje. Prvo idem kući da se malo odmorim, najviše jedan tjedan, pa se vraćam na teren.”

Fonsecin sljedeći turnir bit će Halle za dva tjedna. Potom igra u Eastbourneu pa ide u London. On je u Pariz došao kao 30. na svijetu, a na listi uživo je 25.