VIDEO / Brat francuskog reprezentativca donio povijesnu pobjedu Bjelokošćanima protiv Tricolora

Podijeli :

U četvrtak navečer Francuska je u Nantesu u svojoj prvoj lipanjskoj provjeri za Svjetsko prvenstvo ugostila Obalu Bjelokosti. Iako se očekivala pobjeda finalista Svjetskog prvenstva iz 2022., afrički Slonovi došli su do pobjede od 2:1.

Činilo se da će prvo poluvrijeme završiti bez pogodaka unatoč dominaciji Francuza, no u 45. minuti ukazao se ofenzivni vezni Manchester Cityja Rayan Cherki. On je osvojio loptu na rubu kaznenog prostora te je uz sjajni dribling došao do pozicije za udarac. Tada je odmjerenim udarcem desnom nogom matirao bjelokošćanskog vratara za 1:0 Francuske na poluvremenu.

Ipak, Slonovi nisu odustajali te su u 53. minuti došli do izjednačenja. Zanimljivo je da je izjednačujući pogodak postigao Guela Doue čiji je brat Desire član francuske reprezentacije te je s PSG-om osvojio drugi uzastopni naslov u Ligi prvaka.

Nije tu Obala Bjelokosti stala jer su u 84. minuti došli do vodstva. Strijelac gola za 1:1 ovaj put je bio asistent. Njegova lopta pronašla je krilnog napadača Manchester Uniteda Amada Dialla koji je pogodio za 2:1 Slonova u Nantesu.

Bio je to i pobjednički pogodak pa je Obala Bjelokosti upisala svoju prvu pobjedu u povijesti protiv Francuske.

Na Svjetskom prvenstvu Francuska će igrati u skupini I s Norveškom, Senegalom i Irakom dok će Obala Bjelokosti igrati u skupini E s Njemačkom, Curacao i Ekvadorom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.