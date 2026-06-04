VIDEO / Europski ‘liliputanci’ upisali prvu pobjedu nakon skoro dvije godine čekanja

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U lipnju se redovito igraju brojne utakmice reprezentativnog nogometa pa tako često nailazimo na brojne zanimljive susrete. Jedan od njih bio je susret Andore i Lihtenštajna, dvije reprezentacije koje se nalaze na samom dnu europskog, ali i svjetskog nogometa. No, jedan od ta dva sastava ipak je bio kvalitetniji. Bila je to ekipa Andore koja je golovima Alexa Martineza u 73. minuti i Jordija Alaeza u 80. minuti došla do pobjede. Bilo je to prvo slavlje za Andoru nakon listopada 2024. godine kada su s 2:0 porazili San Marino, najlošiju reprezentaciju svijeta. Što se tiče Lihtenštajna, oni su svoju posljednju pobjedu upisali nedavno, u ožujku kada su s 1:0 bili bolji od Tanzanije u takozvanom FIFA Seriesu, natjecanju koje okuplja inače "nespojive" reprezentacije svijeta.

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