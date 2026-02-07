Povijesni uspjeh našeg futsala, Hrvatska na Euru u Ljubljani osvojila prvu medalju!

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto u Ljubljani na EP-u pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10.

Dosad je najveći uspjeh na velikim natjecanjima bilo četvrto mjesto na EP-u 2012. godine, a ovaj put je Hrvatska otišla korak dalje te je osvojila brončanu medalju u dramatičnom dvoboju protiv Francuza.

Nakon 40 minuta rezultat je bio 5-5, s tim da su Francuzi peti gol postigli sedam sekundi prije kraja. U raspucavanju su svi hrvatski izvođači bili precizni, pogađali su Jelovčić, Sekulić, Kustura, Perić, Jurlina i Vukmir, dok je u šestoj seriji Francuz Toure gađao preko vrata i veliko hrvatsko slavlje u dvorani Stožice je moglo početi.

Francuska je vrlo brzo stekla prednost na startu dvoboja, u četvrtoj minuti Menendez je pucao i pronašao put do hrvatske mreže. Nakon toga su izabranici Marinka Mavrovića zagospodarili parketom dvorane u Ljubljani te su nizali šanse za izjednačenje.

Uspjela je Hrvatska izjednačiti u 13. minuti, strijelac je bio Antonio Sekulić, a na odmor se otišlo uz prednost Hrvatske 2-1 nakon što su Francuzi izgubili loptu, a Josip Jurlina pogodio za 2-1. Odmah na startu drugog dijela Hrvatska je dodatno povećala prednost. Uz malu pomoć francuskog vratara Franco Jelovčić je bio strijelac za 3-1.

Brzopotezno, u prvom idućem napadu, Francuska je smanjila preko Guirija, a u nadolazećem razdoblju dvoboja Francuzi su opasno prijetili i tražili novo izjednačenje. No, u 30. minuti Jakov Hrstić je bio spretan i zabio je za 4-2, novu hrvatsku prednost od dva pogotka.

Nisu Francuzi bili slomljeni, pogotovo ne Guirio koji je u 32. minuti bio strijelac za 3-4 i iako je Hrvatska opet opasno živjela uspjela je još jednom pobjeći na +2. Četiri minute prije kraja Luka Perić je bio strijelac za 5-3. Drama time nije završila jer je Guirio, nakon što su Francuzi izvadili iz igre golmana, pogodio za 4-5 u 38. minuti.

Do kraja je Francuska stezala obruč i prijetila golom za 5-5 u čemu je uspjela sedam sekundi prije kraja kada je Mouhoudine zabio za izjednačenje i odlazak u raspucavanje za broncu. I kod udaraca sa šest metara je bilo dramatično, ali su na kraju Hrvati bili precizniji i smireniji za konačno slavlje.

U 19.30 sati finalnu će utakmicu odigrati Portugal i Španjolska.

17:57

HRVATSKA - FRANCUSKA 11:10

Gotovo je, Toure je poslao loptu preko grede i Hrvatska ima broncu!

17:57

HRVATSKA - FRANCUSKA 11:10

Vukmir vraća prednost Hrvatskoj! Šesta je serija.

17:56

HRVATSKA - FRANCUSKA 10:10

Ali ne da se smesti ni Mouhoudine, opet je sve izjednačeno!

17:56

HRVATSKA - FRANCUSKA 10:9

Jurlina je odličan pod pritiskom, 5:4!

17:55

HRVATSKA - FRANCUSKA 9:9

Gueddoura za 4:4.

17:55

HRVATSKA - FRANCUSKA 9:8

I Perić je uspješan!

17:55

HRVATSKA - FRANCUSKA 8:8

Promjena na našim vratarima, Čizmić umjesto Piplice, ali Tchato je poravnao na 3:3 u penalima.

Ide četvrta serija.

17:54

HRVATSKA - FRANCUSKA 8:7

Goool, Kustura!

17:53

HRVATSKA - FRANCUSKA 7:7

Precizan je Guirio.

17:53

HRVATSKA - FRANCUSKA 7:6

Siguran je i Sekulić!

17:52

HRVATSKA - FRANCUSKA 6:6

Mohammed izjednačuje.

17:52

HRVATSKA - FRANCUSKA 6:5

Jelovčić je siguran, Hrvatska vodi!

17:48

40'

Kraj utakmice, Hrvatska nije uspjela u regularnom dijelu osvojiti broncu iako je imala dobivenu utakmicu.

Nema produžetaka, kratak predah pa idemo na šesterce.

17:47

40' GOL! 5:5 MOUHOUDINE

I evo, uspjeli su Francuzi izjednačiti sedam sekundi do kraja. Iznenadili su nas Francuzi kontrom i zabio je Mouhoudine s dva metra... Imamo još sedam sekundi za završni napad.

17:46

40'

Prilika za Mohammeda, ali šut odlazi pokraj gola!

Još 23 sekunde.

