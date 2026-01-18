Izbornik Mavrović objavio popis za futsal Euro: Morao je napraviti prisilnu promjenu u posljednji trenutak

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović objavio je konačan popis igrača za nastup na Europskom prvenstvu domaćin kojemu će od 21. siječnja do 7. veljače biti Latvija, Litva i Slovenija.

Na Mavrovićevom popisu našli su se sljedeći igrači: Ante Piplica (Futsal Dinamo), Nikola Gudasić (Futsal Dinamo), Duje Kustura (Olmissum), Niko Vukmir (O Parrulo Ferrol), Luka Perić (Bubamara Cazin), Marko Kuraja (Square), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Antonio Sekulić (Osijek Kandit), Franco Jelovčić (Torcida Biberon), Jakov Hrstić (Torcida Biberon), Josip Jurlina (Sporting Sala Consilina), David Mataja (Constract Lubawa), Vitor Hugo De Lima Da Silva (Novo Vrijeme), Nikola Čižmić (Hajduk) i Ivan Jelić (Torcida Biberon).

“Na žalost, popis je u posljednji trenutak doživio promjene uslijed ozljede vratara Rozge, umjesto kojega se reprezentaciji pred odlazak na Euro priključio Ivan Jelić. Što se odrađenih priprema tiče, zadovoljan sam angažmanom igrača koji su ispunili sve naše zamisli. Velika zahvala igračima koji su odradili pripreme, a neće biti dio reprezentacije na Europskom prvenstvu. Svjestan sam da im u ovom trenutku nije lako, ali naravno da računamo na njih u budućim akcijama.

Jedva čekamo da prvenstvo počne, znamo koliko vrijedimo i putujemo u Latviju puni optimizma. Svjesni smo da nas čeka zahtjevan turnir, već na početku igramo protiv Francuza, najjačeg protivnika u skupini i ta će utakmica uvelike odrediti naše ambicije na Europskom prvenstvu, ali spremni smo za sve izazove”, istaknuo je izbornik Marinko Mavrović, prenosi HNS.

Hrvatska reprezentacija otputovala je prema Beču, odakle u jutarnjim satima ponedjeljka leti za Rigu, gdje je očekuju utakmice u skupini. Hrvatska će prvenstvo otvoriti s Francuskom 21. siječnja od 17 sati, drugu utakmicu u skupini igrat će protiv Gruzije 25. siječnja od 14 sati, a treću protiv Latvije 28. siječnja od 17:30 sati. Sve utakmice igrat će se u Areni Riga.

Četvrtfinalni susreti na rasporedu su 31. siječnja (Riga, Kaunas) i 1. veljače (Ljubljana), polufinalni susreti 4. veljače (Ljubljana), a susret za 3. mjesto i finale 7. veljače (Ljubljana).