VIDEO / Nova majstorija Petkovića, pogledajte kako je Onani zabio kroz noge u porazu Kocaelispora

Hrvatski napadač Bruno Petković u susretu 18. kola turske lige protiv Trabzonspora u 18. je minuti zabio gol za vodstvo 1:0 svog Kocaelispora. Petković je pravovremeno i to iz drugog plana stigao na centaršut suigrača Bingola, i sa šest metara loptu poslao kroz noge golmana Trabzonspora, Andrea Onane. Unatoč njegovu pogotku, Kocaelispor je na kraju poražen, a Trabzonspor je preokretom slavio s 2:1.

Na samom isteku poluvremena, gosti su izjednačili. Strijelac je u 44. minuti bio Felipe Augusto i tako se na predah otišlo s 1:1.

VIDEO / Hrvatski napadač majstorski zabio nakon točno tri mjeseca u ‘Cvajti’!

Nastavak susreta bio je također izjednačen, a kada se učinilo da neće pasti novi pogodak, ukazao se Ernest Muçi i sjajno zabio za 1:2 i pobjedu Trabzonspora.

Petković je odigrao cijeli susret za Kocaelispor i, prema ocjenama, bio njegov najbolji igrač, dok je Hrvoje Smolčić igru napustio u 57. minuti.

Nakon 18 odigranih kola, Kocaelispor se nalazi na devetom mjestu s 23 boda, a Trabzonspor je treći s 38.

