Izbornik Hrvatske nakon prolaska u polufinale Eura: ‘Armenci se nisu ni snašli, a već smo vodili 3:0’

xxGoranxMehkekx via Guliver Image

U četvrtfinalu Europskog prvenstva u futsalu Hrvatska je u Kaunasu igrala protiv Armenije. Obje ekipe skupinu su prošle bez poraza, a razlika je bila u tome što su "Mini Vatreni" to učinili s dva remija i jednom pobjedom dok su Armenci u skupini s Ukrajinom, Češkom i domaćinom Litvom upisali sve pobjede. Unatoč tome, po kladionicama je blagi favorit bila Hrvatska, a taj status su i opravdali pobjedom od 3:0. Nakon susreta izjavu za HNS dao je hrvatski izbornik Marinko Mavrović.

“Nitko nije sretniji od nas. Veliki uspjeh, ponovili smo 2012. godinu. Čestitke svima, bili smo kao jedan i dečki su ostavili srce na terenu. Ušli smo fenomenalno u utakmicu, Armenci se nisu ni snašli, a već je bilo 3:0. Onda nam je bilo lakše. Pripremali smo se na Armeniju koja voli igrati s četvoricom u liniji. Znali smo da će uključivati vratara i na to smo bili spremni. Igrali smo sjajno i s igračem manje. Imali smo i fenomenalnog Piplicu koji nas je izvlačio dok smo patili.”

Sjajna atmosfera u reprezentaciji.

“Atmosfera je ključ svega. Jedna pozitivna energija se osjećala na pripremama i tijekom cijelog Europskog prvenstva. Pokazali su dečki kako se bori za svoju domovinu.”

Čeka nas polufinale Španjolske ili Italije.

“Svi koji prate futsal znaju da su Španjolska i Portugal glavni favoriti za osvajanje Eura i da bi Italija bila puno bolji protivnik za nas. Mi ćemo se dobro rekuperirat i dobro pripremit za Španjolsku koja je favoriti. Mi nećemo izaći s bijelom zastavom i dok god postoji vjera u pozitivan rezultat, mi ćemo nosit to u sebi i dat ćemo sve od sebe.”

Možemo očekivati veliku podršku u Ljubljani?

“Ja se nadam da će nas naši navijači doći podržati. Znam da moji dolaze i da je bus već spreman. Možda futsal nije toliko poznat široj javnosti, ali ovaj sport je jako zahtjevan i taktički, ali i u svim segmentima. Nadam se da smo dokazali da ova reprezentacija vrijedi i da ćemo to nastaviti pokazivati.”