Iva Oberan osvojila broncu na Grand Prixu u Zagrebu

Foto: Instagram (Iva Oberan)

Iva Oberan osvojila je brončanu medalju na Grand Prixu u Zagrebu u kategoriji do 63 kg. Hrvatska judašica izborila je polufinale s dvije pobjede, gdje ju je zaustavila Poljakinja Angelika Szymanska. No u borbi za odličje Iva je bila uvjerljiva – ipponom je svladala Talijanku Carlottu Avanzato i zasluženo uzela broncu.

Zlato je pripalo Izraelki Gili Sharir, dok su preostala odličja osvojile Szymanska (srebro) i Britanka Lucy Renshall (druga bronca).

Ovo je Ivi već peta Grand Prix medalja – ima jedno srebro i četiri bronce. Sljedeći nastup očekuje ju za dva tjedna na Grand Slamu u Abu Dhabiju. Prije početka zagrebačkog turnira držala je šesto mjesto svjetske rang liste u svojoj kategoriji.

Podsjetimo, jučer je Hrvatska već osvojila medalju – Ana Viktorija Puljiz uzela je srebro u kategoriji do 57 kg.