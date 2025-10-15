Evo protiv koga će hrvatski stolnotenisači igrati za četvrtfinale, izbornici su optimistični

Podijeli :

Revierfoto via Guliver Images

Hrvatski stolnotenisači će u četvrtak u 16 sati igrati protiv Grka, a stolnotenisačice u 19 sati protiv Slovakinja u osmini finala Europskog ekipnog prvenstva u Zadru.

“Mogli smo i bolje proći u ždrijebu, ali smo svakako htjeli izbjeći Dansku već u osmini finala. Možda bi bilo bolje da smo dobili Slovačku ili Tursku. Nama Grci nisu prevelika nepoznanica. Pucar i Gaćina su igrali grčku ligu tako da više-manje sve igrače znaju, samo isto tako onda i oni nas znaju. Ključno će biti po meni da netko dobije Panagiotisa Gionisa, njihovog prvog igrača koji je ‘lovac’.

To bi bilo važno. Drugi igrač je izuzetno talentiran i nepredvidiv, Ioannis Sgouropoulos. Bio je dvostruki prvak Europe do 21 godine, igra dosta riskantno. Njihov treći je isto tako dosta neugodan. Zapravo, nema niti jednog meča za koji bi znali ili mogli unaprijed nešto prognozirati s visokim postotkom preciznosti. Zato nema previše ‘čaranja’, nego se moramo najbolje što je moguće, taktički spremiti. Nema tu više puno mudrovanja”, kazao je izbornik muške reprezentacije Neven Karković u najavi dvoboja protiv Grčke.

“Ždrijeb nam je donio Slovačku, sigurno ne najtežu reprezentaciju, ali ne i najlakšu. Moje cure su već igrale sa Slovakinjama i uglavnom pobjeđivale, tako da sam optimist. Iako, bit će to otvoreni meč, šanse su 50-50. Varady je njihova prva igračica, koju je Rakovac pobjeđivala, a Arapović je gubila od nje, druga igračica je Kukulkova s kojom smo se također susretali, a treći njihov reket je Labosova, na koju ćemo posebno obratiti pažnju jer mislim da je slabija od sve tri naše igračice.

Vjerujem u naš sastav te da ćemo proći u četvrtfinale gdje će nas čekati najvjerojatnije reprezentacija Rumunjske. To je sastav koji je najveći kandidat za europsko zlato”, rekao je izbornik ženske reprezentacije Dragutin Šurbek.

U mogućem četvrtfinalu stolnotenisači će igrati protiv boljeg iz meča Njemačka – Danska, a stolnotenisačice protiv pobjednica dvoboja Rumunjska – Srbija.