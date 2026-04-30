Amerikanka tuži Pumu i Mercedes: ‘Uništili ste mi karijeru’

Dvostruka svjetska prvakinja, Amerikanka Abby Steiner, podnijela je tužbu protiv Pume i momčadi Formule 1 Mercedesa jer smatra da su joj uništili karijeru.
Abby Steiner, koja je 2022. na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu sa SAD-om osvojila dvije zlatne medalje u štafetama 4 x 100 i 4 x 400 metara, tvrdi da su tenisice s karbonskom pločom i pjenom nove generacije (nitrofoam) promijenile biomehaniku njezina stopala i gležnja te time povećale rizik od ozljeda.
Steiner tvrdi da je zbog korištenja tih tenisica pretrpjela teške ozljede stopala, zbog kojih je u međuvremenu već završila karijeru i posvetila se studiju.
„Na točki sam kada se više ne mogu natjecati. Uništili ste mi karijeru“, kaže 26-godišnja atletičarka, koja je posljednji put nastupila 2024. godine.
🚨 ABBY STEINER 🇺🇸 ATTAQUE PUMA ET MERCEDES EN JUSTICE :
La double championne du monde en relais et multiple championne NCAA poursuit Puma et Mercedes-AMG Petronas Formula One Team pour des “pointes qu’elle juge défectueuses” augmentant le risque de blessures ! #Athlétisme pic.twitter.com/27mZi221jy
— MR.CARTER 🌚 (@NelsonCarterJr) April 28, 2026
Steiner, koja traži 1,2 milijuna eura odštete, tuži i svog sponzora Pumu i momčad Mercedesa iz Formule 1, koja je navodno sudjelovala u razvoju tehnologije za tenisice, ponajviše inženjerskim znanjem iz motosporta.
Tužba navodi da su i Puma i Mercedes sudjelovali u oblikovanju, testiranju, proizvodnji te marketingu i distribuciji spornih proizvoda.
Slučaj otvara širu raspravu o utjecaju modernih „super tenisica“ na zdravlje atletičara. Tehnologije poput karbonskih ploča i naprednih pjena posljednjih su godina izazvale revoluciju u atletici, posebno u trčanju na duge pruge, ali se sve češće postavljaju pitanja o njihovim dugoročnim učincima na tijelo.
