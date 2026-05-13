Na treningu iznenada preminula višestruka pobjednica maratona

JBAutissier via Guliver

Etiopska atletičarka Yebrgual Melese (36) preminula je nakon što joj je pozlilo tijekom treninga, objavio je Etiopski atletski savez.

Melese se srušila tijekom treninga i usprkos brzoj liječničkoj intervenciji je preminula.

“Etiopski atletski savez izražava duboku tugu zbog iznenadne smrti ove herojske sportašice i izražava sućut njezinoj obitelji, prijateljima i obožavateljima,” navodi se u priopćenju.

Melese je pobijedila na maratonima u Pragu, Houstonu, Šangaju i Seoulu, a jedan od najvećih uspjeha ostvarila je 2015. kada je na prestižnom maratonu u Chicagu bila druga.

Njezin posljednji natjecateljski nastup bio je na maratonu u Pekingu, koji nije uspjela završiti, u svibnju prošle godine.

Melese je u trenutku smrti bila na pripremama za nastup na maratonu u Ottawi, koji je bio zakazan za 24. svibnja.