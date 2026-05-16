Bloudek na mitingu Dijamantne lige u Šangaju izjednačio hrvatski rekord

Flatemerschx via Guliver

Hrvatski atletičar Marino Bloudek zauzeo je deveto mjesto u utrci na 800 m na mitingu atletske "Dijamantne lige" koji je u subotu održan u Šangaju.

Bloudek je 800 m istrćao s vremenom 1:45:02, dok je najbrži bio Mark English iz Irske s rekordom mitinga 1:43.85. Drugo je mjesto zauzeo Kethobogile Hainbgura iz Bocvane(1:43.85), a treće Amerikanac Brandon Miller (1:44.00).