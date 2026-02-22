Hokejaši SAD-a golom u produžetku nakon 46 godina osvojili olimpijsko zlato

Podijeli :

(AP Photo/Petr David Josek) APTOPIX via Guliver Image

U finalu hokejaškog turnira na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini očekivano je donijelo okršaj dvije najjače reprezentacije svijeta, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. U dramatičnom finalu do pobjede je došla američka reprezentacija s 2:1 nakon produžetaka.

Susret je krenuo blagom dominacijom SAD-a čiji su hokejaši ušli nešto aktivnije u susret. To kratko razdoblje dominacije nisu uspjeli iskoristiti pa je Kanada uspjela osjetiti tlo pod nogama i pronaći pravi ritam.

No, ni Kanada nije uspjela svladati Connora Hellebuycka i obje reprezentacije su propustile svoje prilike za pogodak u prvom dijelu susreta. Činilo se da će tako biti i u nastavku, ali nakon točno šest minuta su Devon Toews i Cale Makar napravili veliku grešku u obrani koju je iskoristio Matthew Boldy za vodstvo SAD-a.

Nakon toga je Kanada pritiskala, a čak ni u igri pet na tri nisu uspjeli doći do izjednačenja. Nije ih ni to obeshrabrilo jer su krajem drugog perioda uspjeli slomiti raspoloženog Hellebuycka. Kombinirali su upravo Toews i Makar koji su “zakuhali” prvi gol SAD-a. Toews je uposlio Makara koji je niskim udarcem pronašao prostor između klizaljki američkog vratara za oduševljenje na kanadskom dijelu milanskih tribina.

U posljednjem periodu ključni trenuci odigrani su šest minuta prije kraja. Prvo je Kanada zaradila isključenje od četiri minute zbog visoke palice da bi nakon tri minute istu kaznu samo blažu zaradio SAD. Međutim, nijedna ekipa nije iskoristila igrača više i na kraju se otišlo u produžetke koji se igraju tri na tri 20 minuta ili do prvog pogotka.

Produžetak je pružio veliko, ali kratko uzbuđenje jer je Jack Hughes u drugoj minuti iskoristio grešku Kanade za pobjedu i slavlje Amerikanaca nakon 46 godina čekanja. Bilo je to 1980. godine kada su u Lake Placidu režirali iznenađenje po kojem je snimljen film “Čudo na ledu”.