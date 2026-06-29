Zvijezda Portugala: Nije nam poljuljano samopouzdanje, uvjereni smo da ćemo pobijediti Hrvatsku

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(AP Photo/Marta Lavandier) via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2:1 protiv Gane izborila je plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva, gdje će odmjeriti snage s Portugalom. Bit će to još jedan susret dviju reprezentacija koje se dobro poznaju, a Vatreni će pokušati prvi put u službenoj utakmici svladati Portugalce i tako prekinuti niz bez pobjede protiv njih.

Dvoboj je na rasporedu u noći s četvrtka na petak u jedan sat po hrvatskom vremenu u Torontu. Portugal je do nokaut faze stigao nakon neuvjerljivih nastupa u skupini. Jedinu uvjerljivu pobjedu ostvario je protiv Uzbekistana rezultatom 5:0, dok je protiv Kolumbije odigrao bez pogodaka, a s DR Kongom remizirao 1:1.

Nakon povratka reprezentacije u kamp na Floridi pred novinare je stao napadač Al-Nassra João Felix, koji je odgovorio na kritike zbog dosadašnjih nastupa svoje momčadi.

“Mogu obećati samo naporan rad i predanost. Molim vas, ostanite mirni. To što smo dvaput odigrali neriješeno ne znači da nam je samopouzdanje poljuljano. Ovo je Svjetsko prvenstvo. Svi samo trebaju ostati smireni. Uvjereni smo da ćemo pobijediti Hrvatsku”, izjavio je Felix.

Portugalac se potom osvrnuo na susret protiv Kolumbije, istaknuvši kako je očekivao zahtjevnu utakmicu te da njegova momčad nije imala dovoljno kontrole tijekom susreta.

“Znali smo da će tako biti. Nisu slaba momčad, svi znaju njihovu kvalitetu. Imali smo malo kontrole nad utakmicom, a danas ćemo to analizirati. Moramo gledati naprijed i popravljati se, to je ono što možemo učiniti”, rekao je.

Govorio je i o nadolazećem ogledu s Hrvatskom, naglasivši kako Portugal dobro poznaje stil igre Vatrenih te da u tome vidi određenu prednost.

“Hrvatsku dobro poznajemo, igrali smo protiv njih nekoliko puta. Znamo što nam je činiti. To je čak i prednost, navikli smo gledati kako igraju. Sve je stvar analize i da to iskoristimo na najbolji način”, kazao je Portugalac.

Na kraju je istaknuo kako sličan europski nogometni stil dodatno olakšava pripremu za utakmicu, ali je upozorio da to ne smije dovesti do opuštanja.

“Budući da smo i mi Europljani, stil igre i pristup su slični. Igramo protiv takvih momčadi puno češće. Znamo kako igraju, njihove snage i slabosti. Pobijedili smo Hrvatsku, imamo više pobjeda. To jest prednost, ali ne smije biti razlog za opuštanje. Utakmici moramo pristupiti ozbiljno i profesionalno”, dodao je.