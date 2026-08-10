Samo na SK: Sjajni Pavić i Arevalo u novom Masters četvrtfinalu

Podijeli :

Guliver Images

Mate Pavić i Marcelo Arevalo dospjeli su do četvrtfinala u konkurenciji parova na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu, gdje su u osmini finala svladali ovogodišnje pobjednike umaškog Croatia Opena, Čeha Adama Pavlaseka i Patrika Rikla sa 7-6 (6), 6-2.

Za mjesto u polufinalu hrvatsko-salvadosrski par će igrati protiv kanadskog dvojca, a čine ga Duncan Chan i Alexis Galarneau.

U pojedinačnoj konkurenciji je ovogodišnji umaški pobjednik, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar (ATP – 63.) ušao u četvrtfinale u kojem ga čeka 12. nositelj, Amerikanac Learner Tien (ATP – 19.). Nakon što je Merida za 69 minuta pobijedio Nizozemca Tallona Griekspoora (ATP – 69.) sa 6-3, 6-1 i po prvi put u karijeri se plasirao u četvrtfinale turnira iz Masters 1000 serije, Tien je za nešto manje od dva sata svladao Argentinca Thiaga Agustina Tirantea (ATP – 65.) sa 6-4, 6-4 i po drugi put na ovoj razini došao do četvrtzavršnice. Prvi put je to uspio na ovogodišnjem turniru u Indian Wellsu.

Tien i Merida čine treći četvrtfinalni par u Montrealu, a posljednji će biti sastavljen od pobjednika dvoboja osmine finala u kojima se sastaju Amerikanac Ben Shelton i Brazilac Joao Fonseca te Nizozemac Botic van de Zandschulp i Čeh Jakub Menšik.

Dva četvrtfinalna para u donjem dijelu ždrijeba su: Rafael Jodar (Špa/20) – Arthur Fils (Fra/18) i Luciano Darderi (Ita/19) – Brandon Nakashima (SAD/28).