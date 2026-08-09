Demi Vollering po drugi put osvojila ženski Tour de France

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(AP Photo/Philippe Magon by Guliver

Nizozemska 29-godišnja biciklistica Demi Vollering (FDJ Unites - SUEZ) u nedjelju je po drugi put u karijeri ostvarila ukupnu pobjedu na ženskom Tour de France, a do kojeg je stigla pobijedivši i u posljednjoj etapi dugoj 99,2 km, koja je start i cilj imala u Nici.

Bila je to treća etapna pobjeda na ovogodišnjem Tour za nizozemsku reprezentativku koja je slavila i u petoj te osmoj etapi, kad je preuzela žutu majicu uoči odlučujućih 100 kilometara petog izdanja ženskog Tour de Francea sa samo osam sekundi prednosti ispred Poljakinje Kasije Niewiadome (CANYON/SRAM).

Obračun pobjednica Toura iz 2023. i 2024. počeo je 19 km prije cilja, na posljednjem usponu u etapi, kad je Vollering napala Niewiadomu, ali je Poljakinja uspjela odgovoriti na taj pokušaj bijega. No, oko tri kilometra poslije, Nizozemka je opet pojačala tempo, a njena suparnica više nije imala snage to pratiti.

Nizozemka je ciljem u Nici prošla nakon dva sata i 44:43 minuta vožnje, dok je sljedeća skupina u kojoj je bila i Niewiadoma, do cilja stigla sa zaostatkom od 1:04 minute.

U konačnom poretku Vollering je pobijedila sa 1:18 minuta prednosti pred Niewiadomom, a treće mjesto je osvojila Talijanka Elisa Longo Borghini (UAE L’IMAD) sa zaostatkom od 4:29 minuta.

Vollering je postala prva biciklistica koja je dvaput osvojila Tour de France, na kojem ima i tri druga mjesta u ukupnom poretku. Na Grand Tour utrkama NIzozemka ima dva trofeja i sa španjolske Vuelte (2024. i 2025.). Ove je godine osvojila i talijanski Giro te se na taj način pridružila slavnoj sunarodnjakinji Annemiek van Vleuten kao druga vozačica u povijesti koja je osvojila naslove na sve tri Grand Tour utrke.