Istra frustrirana suđenjem objavila video spornih odluka: ‘Što se događa?!’

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NK Istra 1961

Istra 1961 oglasila se na društvenim mrežama nakon prva dva kola SuperSport HNL-a i izrazila nezadovoljstvo pojedinim sudačkim odlukama. Puljani su objavili video sa spornim situacijama iz utakmica protiv Lokomotive i Hajduka, uz pitanje: „Što se događa?!“

U prvom kolu protiv Lokomotive Istri je poništen pogodak za 2:1. Nik Škafar Žužić pogodio je s distance, no VAR je procijenio da je Emil Frederiksen iz zaleđa ometao vratara.

Sudačka komisija HNS-a naknadno je analizirala situaciju i zaključila da je pogodak trebao biti priznat.

„Komisija podržava VAR intervenciju kao provjeru mogućeg utjecaja na igru, ali smatra da je u ovoj graničnoj situaciji trebalo zadržati početnu odluku s terena. Zaključak je da je pogodak trebao biti priznat“, poručili su iz Komisije.

Istra je utakmicu na kraju izgubila 3:2.

Tražili penal protiv Hajduka

Nova sporna situacija dogodila se u nedjeljnom remiju s Hajdukom 2:2. Istra je tražila kazneni udarac nakon zračnog duela u kojem je Hajdukov stoper Alec Van Hoorenbeeck laktom pogodio Hamzu Jaganjca u glavu.

Sudac nije pokazao na bijelu točku, a VAR se nije uključio u odluku.

Nezadovoljstvo Puljana bilo je vidljivo i nakon utakmice. Na komentar jednog korisnika društvene mreže „Bravo, protiv 12 igrača!“, Istra je odgovorila kratkom porukom: „Navikli.“