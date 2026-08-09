Garcia: Nisam razočaran, nemamo puno igrača koji su fizički i mentalno spremni. Primamo glupe golove

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hajduk i Istra 1961 remizirali su na Poljudu 2:2 u utakmici drugog kola SuperSport HNL-a. Rokas Pukštas i Marko Livaja zabili su za domaću momčad, dok su strijelci Istre bili Emil Frederiksen i Dukan Ahmeti.

Obje momčadi u susret su ušle bez bodova. Hajduk je u prvom kolu poražen od Varaždina, dok je Istra izgubila od Lokomotive.

Nakon utakmice razočaran je bio trener Hajduka, Gonzalo Garcia:

Što se dogodilo? Što se događa s golovima u sudačkoj nadoknadi?

“Da, opet smo primili u zadnjim minutama. Glupi golovi… To je dio problema koji imamo. Zabili smo drugi gol, odjednom smo prestali raditi presing, pustili smo ih da lako dolaze do naših 16 metara i onda smo upali u probleme. Moramo to promijeniti. Ako vodimo 2:1, želim pobijediti 3:1, ne želim da se povlačimo.”

Mislite li da ste bili predvidljivi?

“Danas smo igrali s četiri nazad, nekad igramo s tri, ali mislim da je problem što danas nismo bili dobro organizirani. Imali smo neke situacije u kojima smo morali bolje reagirati, a nismo. Onda smo zbog toga iz situacije u kojoj imamo potpunu kontrolu dolazili do toga da branimo nepotrebne tranzicije. Imali smo svoje šanse, ali u više navrata smo bezveze dopustili Istri da dobije šansu iz tranzicije. Željeli smo previše. Morali bismo biti strpljiviji.”

Jeste li razočarani početkom sezone?

“Ne, ovo nije laka sezona za nas. Bilo je puno promjena i novih stvari. U Europi nam ide OK, šteta što smo primili onaj gol protiv Pafosa u zadnji minutama, ali činjenica je da nemamo puno igrača koji su fizički i mentalno navikli igrati utakmice ovako često. Nije lako, ali nisam razočaran.”

Koji igrači mogu napredovati?

“Mi moramo napredovati kao cjelina. Ovo danas nije bila naša fantastična utakmica, ali nije bila ni užasna. Da smo pobijedili, ništa ne bi bilo drugačije. Naravno da možemo napredovati, imamo puno mladih igrača koji će rasti s iskustvom.”

Navijači su skandirali “Uprava odlazi”, što kažete na to?

“To nije pitanje za trenera, ne mora na to odgovarati sada, držimo se utakmice”, rekao je glasnogovornik.

Primili ste 12 golova od početka sezone. Što mislite o svojim braničima?

“Golovi koje smo primili su često glupi golovi. Sve počinje od presinga, ali mislim da primamo više golova nego što smo zaslužili primiti. Prošle sezone smo bili ekipa koja je jako dobro pristiskala protivnika kao cijela momčad i lakše smo se branili, ove sezone imamo više problema s time. Primali smo golove iz slobodnjaka, primali smo golove nakon izgubljenih duela ili duela u koje uopće nismo ušli. Ne stvaraju nam protivnici puno šansi, samo Pafos je to uspio. “