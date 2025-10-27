Vušković za SK o bratu Mariju: ‘Gledam ga kako trenira, vratit će se puno bolji nakon svega’

Podijeli :

HSV

Mladi perspektivan stoper koji je trenutno na posudbi u bundesligašu HSV-u iz Tottenhama, Luka Vušković, u velikom intervjuu za Sport Klub našoj Ines Švagelj pričao je i kako su proživljavali doping aferu brata Marija.

Vušković je komentirao kako je upravo zbog brata Marija došao u HSV.

“Mislim da nam je Mario stvarno svima puno pomogao. Kako on reagirao i kako se borio sa svime time. Da je možda bio netko drugi, možda bi sve bilo drugačije. Ali, zahvalan sam što ima brata kao što je on. I primjer i u svakom pogledu. I mislim da je on bio jedini razlog zbog koje sam došao u Hamburg. Zbog ljubavi Hamburga koju su pokazali prema Mariju. Zbog podrške. Zbog kluba. Zbog svega. I stvarno sam presretan što sam ovdje.”

Hoće li se on vratiti sada još jači?

“Gledam ga kako i koliko trenira. Mislim da će se vratiti puno bolji nego što je završio. Mislim da je završio na top, top levelu.”

San je i zaigrati sa bratom? Iako, u HSV sumnjaju da će vas uspjeti zadržati ako nastavite s ovakvim sjajnim izvedbama. Ne znaju baš hoće li vas možda Tottenham i prodati?

“Pa iskreno ne razmišljam još o idućoj sezoni što će biti. Naravno san mi je, to mi je sam broj jedan da zaigram sa bratom na vrhunskom levelu. I nadam se da će se to jednog dana desiti. Ali korak po korak, on se vraća dogodine. Ja imam još puno, puno pred sobom. I vidjet ćemo što će se dogoditi sve.”

Cijeli intervju pogledajte OVDJE.

