Vušković proglašen igračem polusezone u Bundesligi, iza sebe ostavio i Kanea!

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković dobio je novo važno priznanje njemačke Bundeslige.

Nakon što je njegov gol protiv Werdera proglašen pogotkom prvog dijela sezone, Vušković je proglašen i najboljim igračem prvog dijela sezone u izboru navijača, ostavivši iza sebe neka od najvećih imena svjetskog nogometa.

U glasovanju su iza hrvatskog talenta završili Harry Kane, Luis Diaz i Michael Olise.

Iako je Kane u 15 odigranih kola zabio čak 19 golova uz tri asistencije, Vušković je navijače oduševio i Fair Play potezom mjeseca kada je prvi pritrčao u pomoć suparničkom igraču Rasmusu Kristensenu te mu praktički spasio život.

