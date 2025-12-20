VIDEO / Pogledajte kako je Vušković herojskim potezom oduševio Nijemce

Luka Vušković odradio je svih 90 minuta i upisao vrlo dobru partiju, potvrđenu učinkom u duelima (4/4 u zraku, 2/3 na tlu). Ipak, u središte pozornosti dospio je zbog situacije iz 65. minute, kada je prvi priskočio u pomoć Rasmusu Kristensenu nakon sudara s Mirom Muheimom, reagiravši zbog straha da se danski branič guši.

“Luka Vušković reagirao je munjevitom brzinom. Kada je branič HSV-a shvatio da Kristensen nakon sudara nepomično leži na terenu, kleknuo je ispred njega i posegnuo prema njegovu grlu. Postojala je bojazan da je Kristensen progutao jezik.

VIDEO / Freiburg slavio nakon golijade kod Majera. Vuškoviću, Kramariću i Jakiću po bod

Medicinsko osoblje Frankfurta odmah je dotrčalo na teren. Nakon nekoliko sekundi, tijekom kojih je stadion bio gotovo potpuno tih, uslijedilo je olakšanje: Kristensen je reagirao”, pišu Nijemci.

Njemački mediji navode i kako je Kristensen nakon susreta dao znak da je sve u redu, a pohvale na Vuškovićevu reakciju uputio je i trener Eintrachta Dino Toppmöller.

“Pohvale Vuškoviću što je prepoznao situaciju i reagirao”, rekao je trener gostiju.