Sudionik SP-a poražen od reprezentacije koja se nije ni plasirala na turnir

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AP Photo, File via Guliver

Nogometna reprezentacija DR Konga odigrala je u utorak u Cadizu prijateljsku utakmicu protiv Čilea, a južnoamerička reprezentacija je pobijedila s 2-1.

Svi su pogoci postignuti u drugom poluvremenu, a Čileanci su poveli u 52. minuti golom Cepeda.

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U samom finišu susreta postignuta su dva pogotka. Čile je povećao vodstvo u 86. golom Sepulvede, dok je Kayembe u 88. minuti bio strijelac jedinog pogotka za DR Kongo.

DR Kongo će Svjetsko prvenstvo otvoriti ogledom protiv Portugala 17. lipnja, a potom mu još slijede utakmice u skupini protiv Kolumbije 24. lipnja i Uzbekistana 28. ovog mjeseca. Čile se ponovno nije plasirao na SP.