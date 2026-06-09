Atlético žestoko udario po Realu: ‘Nasmijavate nas više od Barcelone’

Real Madrid službeno je potvrdio da je Atlético Madridu poslao ponudu od 150 milijuna eura za Juliána Álvareza, no gradski rival nije dugo čekao s odgovorom.
Nakon što je odbio ponudu, Atlético je na društvenim mrežama objavio pet emotikona koji se smiju, jasno dajući do znanja što misli o pokušaju Kraljevskog kluba.
Podsjetimo, predsjednik Reala Florentino Pérez ranije je najavio da će poslati ponudu za jednog od najboljih svjetskih nogometaša, a kasnije se pokazalo da je riječ upravo o argentinskom napadaču. Ipak, Atlético nije ni pomišljao na prodaju igrača koji s klubom ima ugovor do 2030. godine i otkupnu klauzulu od čak 500 milijuna eura.
Nedugo nakon prve reakcije, Atlético je objavio i satirično “službeno priopćenje” u kojem je odgovorio na Realovu objavu.
“Izrezali ste dio snimke u kojem papa kaže da je i on navijač Atlética.”
Potom su nastavili u istom tonu:
“Možda ste uljudnost pobrkali sa zahvalnošću, ali da ne bude dvojbe: nismo vam ni na čemu zahvalni” i “Ne razmatramo niti procjenjujemo nikakve ponude za Juliána”.
Za kraj su dodatno podigli temperaturu među gradskim rivalima:
“Pa kako se ne bismo složili, kad nas nasmijavate čak i više od Barcelone?”
Tu nije bio kraj provokacijama pa su iz Atlética dodali i poruku vezanu uz omladinske pogone dvaju klubova:
“P. S. Koristimo priliku dobrih odnosa s vašim novim predsjednikom pa da vidimo hoćete li prestati ‘krasti’ igrače iz naše akademije. Puno hvala, Real Madrid!”
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