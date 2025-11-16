Vučinić: Poštujemo Hrvatsku, ali nema straha

Podijeli :

FSCG

Izabranici Mirka Vučinića, nogometaši Crne Gore igraju protiv Hrvatske posljednju utakmicu u kvalifikacijama za Mundijal.

Hrvatska je osigurala mjesto na Svjetskom prvenstvu, Crna Gora nije, ali susret u Podgorici nosi prizvuk spektakla i veliko značenje, posebno za Crnu Goru.

Naime, nogometaši Crne Gore nikada nisu sudjelovali na velikom natjecanju, a u sljedećem ciklusu Lige nacija imat će kolosalnu priliku ostvariti san. Crna Gora će biti u diviziji C, a ako dođe do baraža — do čega bi trebala doći — za protivnika će imati također reprezentaciju iz divizije C, pa je jasno da sljedeći izazov nosi prefiks biti ili ne biti.

„Igramo protiv ekipe koja je u vrhu europskog i svjetskog nogometa, to nam je samo motiv da damo što više i idemo, zašto ne, na pobjedu. Svi znamo da Modrić traje dugo, da je veliki pobjednik. Njegova glavna strana je glava koja ga drži u vrhu svih ovih godina. Ono što sam rekao igračima – kada si na vrhu, najlakše je pasti. Treba biti uzor svim nogometašima svijeta, ne samo našima i hrvatskima“, rekao je Mirko Vučinić, pa nastavio:

„Dobro je da smo dobili Gibraltar, ali to sam već izbrisao. Fokusirani smo isključivo na Hrvatsku. Imamo veliki respekt prema njima, ali nemamo strah. Jovetić je spreman – da nije, ne bi ni bio ovdje. Mislili smo da je Vukotić slomio ruku, ali nije to u pitanju. Krstovića bole leđa, vidjet ćemo što je s njim tijekom dana. Do sada smo igrali tri utakmice u kojima smo bili favoriti, iako smo izgubili od Farskih Otoka. Tamo smo imali dobro poluvrijeme. Lako smo primili golove, u igrače se uvukao strah. Sada igramo protiv ekipe koja će nametnuti svoju igru. Nije isto braniti se ispred svoga gola ili na 40-45 metara. Svaka utakmica je drugačija. Težili smo stvaranju igre, a protiv Hrvatske će biti teško da mi diktiramo tempo susreta.“

Dvoboj između Crne Gore i Hrvatske na programu je 17. studenoga s početkom u 20 sati i 45 minuta, a očekuje se da će stadion u glavnom gradu Crne Gore biti ispunjen gotovo do posljednjeg mjesta.