Vitali se oprostio od Bijelih: ‘Hajduk je više od kluba’

Francois Vitali od petka više nije na funkciji sportskog direktora Hajduka, objavio je splitski klub na svojoj službenoj stranici. Njegovo mjesto preuzima Goran Vučević, što je ranije najavio Ljubo Pavasović Visković, novi član Nadzornog odbora Hajduka. Vučevićevo službeno predstavljanje očekuje se uskoro.

Francuski stručnjak došao je u Hajduk u rujnu 2024. godine kao direktor nogometnih operacija, nakon što je s pozicije sportskog direktora razriješen Nikola Kalinić. Prilikom dolaska, Hajduk ga je predstavio kao stručnjaka s bogatim iskustvom u skautingu i radu s mladim igračima, te kao osobu koja je radila u razvojnim strukturama nekoliko uglednih klubova. Prije dolaska u Split, Vitali je bio angažiran u sportskim sektorima francuskog Lillea i Troyesa, kao i u belgijskim klubovima Royal Mouscron-Péruwelz i Cercle Brugge.

Vitali se od kluba i navijača oprostio emotivnim pismom koje prenosimo u cijelosti. “Ne imajući priliku reći zbogom, želio sam poslati ovu poruku da bih se zahvalio svima za dobrodošlicu koju sam dobio kroz cijelu sezonu.

Otkrio sam strast. Imajući priliku raditi ovdje, otkrio sam mjesto ispunjeno strasti i ljubavi prema klubu. Bilo je nevjerojatno, ovaj grad i ovi navijači, ova ljepota koju pružaju sunce i more… Volim svoj grad Lille, ali ovdje postoji nešto drugačije.

Prije svega, želim zahvaliti Ivanu koji mi je dao ovu priliku. Znam da je njegov posao od kada je došao bio težak, uzimajući u obzir financijsku situaciju koju je naslijedio, ali borio se snažno i štitio svakoga od nas. Hvala mu na tome i može biti ponosan na sebe. Ja sam započeo prodaju jednog igrača kako bih poboljšao financijsku situaciju i siguran sam da će novi djelatnici nastaviti tim putem. To je jako važno za stabilnost i razvoj kluba.

Također sam ostavio Ivanu sveobuhvatni četverogodišnji plan modernizacije koji sam završio u ožujku. Temelji se na novom operativnom modelu, sportskoj strategiji (prva momčad i akademija, ima 105 stranica) i povratku stabilnosti kroz kontrolu troškova.

Nažalost, ovaj tip projekta ne može biti implementiran bez sveobuhvatne analize jer zahtijeva odlučne odluke za budućnost. Njegova implementacija također zahtijeva vrijeme i to je proces kojem treba podariti razumijevanje. Pokrenuli smo ga i znam da će ga novi djelatnici nastaviti.

Ova sezona bila je prepuna pozitivnih emocija i na koncu razočaranja jer smo bili tako blizu nečemu što klub nije godinama ostvario. Stabilnost i povjerenje koje smo odlučili uspostaviti dopustili su nam da se približimo Svetom Gralu.

Velike pobjede ne mogu se ostvariti bez kontinuiteta i strategije. Vjerovanje stručnom stožeru do kraja bilo je neophodno i često vodi do uspjeha. Nadam se da će to biti slučaj i s novim trenerom, ali da će na kraju biti uspješno.

Pripremio sam tranziciju za dolazak trenera s velikim potencijalom. Zahvaljujem se Lovri i Marku koji su mi pomogli analizirati podatke o 30 trenera, zato što je odabir te pozicije ključan za klub. Treneri su temelj projekta. Gonzalo je pravi. Pazite na njega.

Zahvaljujem Hrvoju koji je ispunio moja očekivanja i zahtjeve po pitanju pokretanja stvaranja vrhunske profesionalne akademije. Siguran sam da će, ako klub nastavi tim putem, Hajdukova akademija postati jedna od najboljih u Europi.

Stvaranje U-21 momčadi za sezonu 2026./27. pravi je izvor ponosa jer je to bila jedna od mojih prvih odluka. Stvaranje i osiguravanje budućnosti, kao što su ovi sklopljeni dogovori sa školama, pomoći će našoj mladosti da bolje upravlja svojim svakodnevnim životom.

Još jednom hvala Hrvoju za sav trud i rad koji je uložio sa mnom kako bi osigurao razvoj kluba. Nova Hajdukova akademija stiže.

Također, razvoj dviju ključnih struktura za klub – skautinga (za prvu momčad i akademiju), posebno dolaskom Vika i Josipa za izradu video sadržaja i analizu podataka, te sportske znanosti i medicine, s dolaskom Tonija koji će se brinuti o individualnim projektima za svakog igrača, ali i o učinku momčadi – znakovi su značajnih promjena koje vode prema budućem uspjehu.

Sve vrhunske organizacije u nogometu dobro su organizirane i bilo je nužno učiniti isto, ali zahvaljujući ovim dobrim ljudima, klub je na pravom putu. Također sam naporno radio kako bih bolje upravljao troškovima nogometnih momčadi i omogućio mnogima od njih bolje financijske uvjete, što mi je izuzetno važno.

Bilo je to ključno; želio sam prepoznati vrijednost napornog rada ako od svih tražimo najbolje. Znam da je bilo teško, ali zahvaljujući velikoj podršci Ivana i njegovu razumijevanju financijskog konteksta kluba, uspio sam ostvariti ovaj cilj za mnoge svoje kolege.

To nisu stvari koje su vidljive široj javnosti ili novinama, ali su od ključne važnosti za sve vas. Radi se o gotovo 50 ljudi ukupno i nisam razmišljao o sebi, već o svojim kolegama, jer i oni imaju pravo na dostojanstven život. Mislim da se dosad nikada nije dogodilo da se jedan sportski direktor bori za svoje kolege, pogotovo za toliki broj njih. Ja sam to učinio.

Zahvaljujem i osoblju klupskog restorana na njihovoj ljubaznosti, zaista su divni i uvijek su spremni pomoći. Nismo različiti – svi smo kolege vođeni istom željom.

Nikada nisam reagirao na glasine jer sam jednostavno marljiv radnik poput većine vas, dragi kolege. Također, imam i tu sreću da nitko nikada nije utjecao na moj rad. Posljednjih 28 godina predanosti profesionalnom nogometu bilo je vođeno mojim dubokim uvjerenjima koja su mi omogućila da doživim nevjerojatne trenutke – poput ove sezone.

Obožavao sam ovu sezonu i strast – bila je ogromna. Imamo mnogo toga za naučiti iz suradnje, dijeljenja i slobode izražavanja. Živimo u svijetu punom talenta i moramo prihvatiti da naš vlastiti talent sam po sebi nije dovoljan.

Talent onih oko nas omogućuje nam da izrazimo svoja uvjerenja, želje i sigurnosti. Nije tu da odlučuje umjesto nas. Budući da nisam medijska osoba, jer mi je važna samo vrijednost rada, ovdje sam ipak naučio što znače kampanje destabilizacije putem medija. To je za mene nova lekcija, a nažalost već duže vrijeme šteti ovom velikom klubu.

Ova neumorna potjera, koja traje već mjesecima ili čak posljednjih nekoliko dana, lišena je smisla i mjere. Vjerojatno sam pokazao više poštovanja prema svakome u klubu, pa i prema navijačima, nego mnogi drugi. Vjerojatno nikada nisam brojao sate u nastojanju da pronađem najbolji put za dugoročne pobjede kluba, svjestan situacije koju sam zatekao kad sam stigao.

Razlika je u tome što sam oduvijek želio da svatko od nas ima bolje uvjete i bude više cijenjen; to je moja filozofija. Razmišljaj prvo o drugima. Tužan sam kad to vidim, jer se čini da se dobre stvari ne prepoznaju.

Ovo je bilo devet mjeseci konkretnih poteza koji u klubu nisu bili provedeni u posljednjih 20 godina. Ali vrijedi li to uopće reći, kad je možda bolje šutjeti? U svakom slučaju, uvjeren sam da će novi tim nastaviti u ovom smjeru. Siguran sam da su to sjajni ljudi i vođe.

Na kraju, hvala osoblju seniorske momčadi s kojima bih zaista volio podijeliti mnogo više trenutaka. Hvala svim ljudima koji su mi svakodnevno pomagali. Posebna zahvala Stjepanu – nevjerojatan si.

Hvala Marku Livaji kojeg sam u potpunosti otkrio ovdje i koji je nevjerojatan igrač, hvala Ivanu Rakitiću koji je sjajan šampion, ali i izvrstan suradnik, te ostalima koji posjeduju talent koji će Gonzalo na izvanredan način istaknuti.

‘Barcelona je više od kluba’, ali mislim da to isto vrijedi i za Hajduk.

Živio Hajduk, živio Split!

Povijest se piše sada. Povijest se upravo odvija.”