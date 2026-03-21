VIDEO / Bayern razbio Juranovićev Union i napravio novi korak prema apsolutnom rekordu Bundeslige

Podijeli :

U 27. kolu njemačke Bundeslige Bayern Munchen Josipa Stanišića slavio je s uvjerljivih 4:0 protiv Union Berlina Josipa Juranovića. Golove za Bavarce postigli su Michael Olise u 43. minuti, Serge Gnabry u 46., Harry Kane u 49. te ponovno Gnabry u 67. Tako je Bayern nastavio nevjerojatnu sezonu u Bundesligi te nakon 27 kola imaju čak 97 golova na kontu. To znači da su došli na korak od nevjerojatnog rekorda starog 54 godine.

Naime, u ovom susretu su Bavarci došli do 97. gola u jednoj sezoni Bundeslige te im sada fali devet golova kako bi dostigli rekord od 101 gola koji je Borussia Monchengladbach u sezoni 1971./1972.

Uz taj, Borussia drži i rekord po broju domaćih pogodaka u sezoni (61). To Bayern također može dostići jer su oni trenutačno na 56 zabijena gola na domaćem travnjaku.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.