VIDEO / Čudo Knicksa u NBA finalu: Najvećim preokretom u povijesti poveli su 3-1 u seriji

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New York Knicksi kreirali su najveći preokret u povijesti NBA finala! U nevjerojatnoj četvrtoj utakmici u Madison Square Gardenu, Knicksi su nadoknadili čak 29 poena zaostatka iz treće četvrtine i u šokantnoj završnici svladali San Antonio Spurse sa 107:106, čime su poveli s 3-1 u seriji.

Junak susreta bio je OG Anunoby koji je uzeo skok u napadu i vrhovima prstiju pospremio loptu u koš samo 1.2 sekunde prije kraja utakmice. Knicksi u cijelom drugom poluvremenu nisu vodili, sve do same završnice, a ova povijesna pobjeda dovodi ih na samo korak od prvog naslova prvaka još od daleke 1973. godine.

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“Mi smo žilavi, nikada ne odustajemo,” poručio je Anunoby koji je od svoja 33 poena čak 19 ubacio u drugom poluvremenu. “Ovo je igra serija. Oni su napravili svoju rano u utakmici, ali znali smo da ćemo i mi dočekati našu.”

Prvi dio utakmice apsolutno je pripao Spursima koji su uništili Knickse u ranoj fazi. Centar domaćih Karl-Anthony Towns zaradio je dva brza prekršaja u prve 62 sekunde utakmice, a Spursi su to maksimalno iskoristili. predvođeni Victorom Wembanyamom, koji je u prvoj četvrtini zabio 13 od svoja 24 poena, gosti su nakon 12 minuta vodili 41:22.

U drugoj četvrtini prednost je samo rasla, a sjajnu rolu odradio je rookie Dylan Harper s 15 poena u tom razdoblju. Spursi su na odmor otišli s nevjerojatnih +27 (76:49), šutirajući sjajnih 59.6% iz igre i postavivši rekord NBA finala s 14 ubačenih trica u jednom poluvremenu.

Početkom nastavka prednost raste i na maksimalnih +29 (81:52), a onda – potpuni raspad sustava ekipe Mitcha Johnsona. Spursi su od tog trenutka promašili 14 od sljedećih 16 šuteva, što su Knicksi iskoristili i do kraja treće dionice smanjili zaostatak na 15 poena.

Iako su Spursi otvorili zadnju četvrtinu serijom 5:0, Knicksi uzvraćaju brutalnim naletom 20:4 i spuštaju se na 99:95. Madison Square Garden je proključao kada je Jalen Brunson flouterom na 1:22 do kraja donio prvo vodstvo Knicksima.

Drama je dosegla vrhunac kada je Stephon Castle s dva slobodna bacanja vratio prednost Spursima 30 sekundi prije kraja. U posljednjem napadu Knicksa, Brunson je uzeo teški šut za tricu s pet sekundi na satu i promašio, ali iz drugog plana utrčao je fantastični Anunoby, uhvatio loptu u zraku i sekundu prije kraja pogodio za povijesnu pobjedu. Castle je na drugoj strani izgubio loptu u posljednjem pokušaju Spursa.

“Naša igra se bazira na skoku u napadu i poenima iz druge šanse. Samo sam pokušao reagirati i napraviti potez”, skroman je bio Anunoby.

Najefikasniji igrač utakmice bio je sjajni Jalen Brunson s 36 poena (devet u zadnjoj četvrtini), dok je Towns dodao 13 poena i 10 skokova. Kod Spursa Wembanyama je uz 24 poena upisao i 13 skokova, ali je u drugom poluvremenu potpuno zakazao, kao i cijela momčad koja je u nastavku šutirala mizernih 20.5% (8/39).

“Očito je da u drugom poluvremenu nismo bili gladni pobjede”, kritičan je bio Wembanyama, ali i odlučan pred nastavak serije: “Postoje dva puta nakon ovoga. Loš je da odustanemo, a dobar da iz ovoga izađemo jači i ujedinjeniji. To je ono što ćemo napraviti.”

Peta utakmica finalne serije igra se u noći sa subote na nedjelju u San Antoniju, gdje Knicksi imaju prvu “meč-loptu” za povijesni naslov.