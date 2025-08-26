Veznjak Rijeke pozvan u reprezentaciju, pratit ćemo ga na Sport Klubu

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Veznjak aktualnog prvaka Hrvatske pozvan je u reprezentaciju.

Dejan Petrovič pozvan je u reprezentaciju Slovenije za nadolazeće utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Sloveniju očekuje ogled protiv Švedske u Ljubljani (5. rujna, 20.45 sati), te gostovanje kod Švicarske u Baselu (8. rujna, 20.45 sati).

Okupljanje reprezentacije zakazano je za 31. kolovoza u Brdu pri Kranju.

