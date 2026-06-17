VIDEO / Vejić uoči Engleza: Kanea bih s guštom izuo iz cipela!

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Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i nogometaš Hajduka ponudio je svoj recept uoči velike bitke u Dallasu u razgovoru s našim Josipom Jurajem Pajvotom. Kompletan razgovor pogledajte u videu.

Hrvatska i Engleska, 22 sata, velika bitka, Englezi favoriti neki će reći i za osvajanje SP-a. Hrvoje Vejić je ovako najavio utakmicu.

“Englezi već dugo čekaju taj trofej, imaju odličnu momčad. Očekujem da će oni pokušati biti agresivniji, da će tražiti pobjedu. Hrvatska će će biti u bloku, mislim da ćemo kroz kontru tražiti put do pobjede. Vjerujem da smo dobro uigrani, dobro ih poznajemo, vjerujem da će naši iskusniji igrači izdržati ritam utakmice zbog i teških uvjeta”

Trebao bi Luka Vušković starter, igrat ćemo s tri otraga. Igrali ste stopera, da li mislite da je hrabra odluka staviti tako mladog igrača.

“Bez obzira na godine on ima neočekivano puno zrelosti za tako važnu utakmicu. On je jedan igrač koji je od malih nogometaša predodređen da bude na velikoj sceni.Mi ćemo pokušati uzeti posjed, nadam se unatoč svim problemima da ćemo biti kvalitetni.

Kako se nositi s Englezima, manjak brzih igrača?

“Mi smo genetski reprezentacija koja nema neku brzinu. Možemo mi iz kontre, iz prekida. Nisiki blok je logično riješnje. No, oni imaju Kanea koji je veliki majstor.”

Vi ste čuvali velike igrače, kako bi ga vi čuvali?

“On se više kreće, on izlazi i ulazi, nema recpeta, mislim da naši stoperi se mogu nositi s takvim igračem.

Bi li vi išli oštrije na Kanea?

“Ako bi ga mogao maknuti iz kaznenog prostora, s guštom bih ga izuo iz cipela.”