Tko je Tony Popović, Hrvat iz Sydneyja koji je senzacionalno srušio Tursku?

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xPeterxDovganx via Guliver

Mnogi ljubitelji nogometa izvan Australije posljednjih dana postavljaju pitanje – tko je zapravo Tony Popović? Za one na našim prostorima, posebno je zanimljivo prezime izbornika Australije.

Australija je priredila jedno od najvećih iznenađenja na startu Svjetskog prvenstva 2026. godine. Socceroosi su svladali favoriziranu Tursku 2:0 i tako napravili golem korak prema plasmanu u nokaut fazu natjecanja.

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Ipak, osim igrača na terenu, velike zasluge za trijumf pripadaju čovjeku na klupi, izborniku Tonyju Popoviću. Australija je protiv Turske nastupila s vrlo mladom momčadi, u kojoj su pojedini nogometaši prvi put osjetili pritisak najveće nogometne pozornice.

Unatoč tome, djelovali su organizirano, disciplinirano i potpuno spremno za izazov koji ih je čekao. Popović je uspio napraviti savršen taktički plan; prepustio je suparniku posjed lopte, zatvorio najopasnije turske igrače i strpljivo čekao prilike iz tranzicije. Kada su se šanse ukazale, Australci su ih iskoristili i stigli do velike pobjede.

Tony je rođen 4. srpnja 1973. godine u Sydneyju, u obitelji hrvatskih doseljenika. Njegovi su roditelji emigrirali iz Hrvatske u Australiju, gdje je Popović odrastao u snažnoj hrvatskoj zajednici zapadnog Sydneyja.

Tijekom cijele karijere isticao je svoje hrvatsko podrijetlo, a uz australsko posjeduje i hrvatsko državljanstvo.

Igračku karijeru započeo je u Sydney Unitedu, klubu koji je tradicionalno povezan s hrvatskom zajednicom u Australiji. Kasnije je nastupao za japansku Sanfrecce Hiroshimu i engleski Crystal Palace, gdje je ostavio dubok trag.

Za reprezentaciju Australije odigrao je 58 utakmica i bio dio generacije koja je izborila povijesni plasman na Svjetsko prvenstvo 2006. godine.

Još veći ugled stekao je kao trener. Najveći uspjeh ostvario je s Western Sydney Wanderersima, s kojima je 2014. godine osvojio Azijsku Ligu prvaka. Taj se podvig smatra jednim od najvećih uspjeha u povijesti australskoga klupskog nogometa.

Nakon toga uspješno je vodio Perth Glory i Melbourne Victory, a reputaciju je izgradio kao trener koji inzistira na disciplini, organizaciji i taktičkoj preciznosti.

Kada je u rujnu 2024. godine preuzeo reprezentaciju Australije, mnogi su smatrali da je pred njim težak zadatak smjene generacija. Umjesto toga, Popović je vrlo brzo formirao mladu i gladnu momčad, sposobnu suprotstaviti se i znatno renomiranijim protivnicima.

Upravo se to vidjelo protiv Turske. Dok su mnogi očekivali dominaciju europske selekcije, Popovic je pokazao da moderna taktika, dobra priprema i timski duh mogu biti jače oružje od individualne kvalitete.

Njegova Australija odigrala je hrabro, organizirano i zrelo, a pobjeda od 2:0 mogla bi biti jedna od prijelomnih priča prvog dijela Mundijala.

Nakon takva početka, Tony Popović više nije samo izbornik Australije. Postao je jedno od najzanimljivijih trenerskih imena Svjetskog prvenstva 2026. godine.