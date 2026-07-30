Pogledajte video: Dinamo je predstavio novi gostujući dres

Nogomet 30. srp 20269:20 0 komentara
GNK Dinamo Zagreb

Hrvatski prvak objavio je izgled gostujućeg dresova.

Dinamo je predstavio novi gostujući dres.

“Nebo se plavi…”, stoji u opisu videa hrvatskog prvaka.

Gornji dio prodaje se po cijeni od 99 eura (za članove 87.12 eura), a hlačice po cijeni od 45 eura (za članove 39.60). Moguće je sve kompletirati sa štucnama čija je cijena 20 eura (za članove 17.60).

Dinamo u novu HNL sezonu kreće sutra u 20 sati utakmicom protiv Slaven Belupa na Maksimiru.

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Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

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