Pogledajte video: Dinamo je predstavio novi gostujući dres

Hrvatski prvak objavio je izgled gostujućeg dresova.
Dinamo je predstavio novi gostujući dres.
“Nebo se plavi…”, stoji u opisu videa hrvatskog prvaka.
Gornji dio prodaje se po cijeni od 99 eura (za članove 87.12 eura), a hlačice po cijeni od 45 eura (za članove 39.60). Moguće je sve kompletirati sa štucnama čija je cijena 20 eura (za članove 17.60).
Dinamo u novu HNL sezonu kreće sutra u 20 sati utakmicom protiv Slaven Belupa na Maksimiru.
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